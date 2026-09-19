Rewind : Η πρώτη αδειοδοτημένη ιδιωτική μονάδα για τις εξαρτήσεις άνοιξε στην Κηφισιά

Μια νέα δομή στον χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων άνοιξε επίσημα τις πόρτες της στην Κηφισιά, επιχειρώντας να προσεγγίσει όχι μόνο τις παραδοσιακές μορφές εθισμού, αλλά και τις σύγχρονες συμπεριφορικές εξαρτήσεις που εμφανίζονται με ολοένα μεγαλύτερη ένταση.

Πρόκειται για το Rewind Research & Recovery Foundation for Addiction and Behavioral Health, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, της επιστημονικής, της επιχειρηματικής και της δημοσιογραφικής κοινότητας.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Rewind, αναφέρθηκε στη δομή ως την πρώτη αδειοδοτημένη ιδιωτική μονάδα στον χώρο των εξαρτήσεων στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι ο ιδρυτής της, Κοσμάς Λιβανός, και η ομάδα του ολοκλήρωσαν όλα τα προβλεπόμενα στάδια ελέγχου και αδειοδότησης.

Η ίδια η Rewind αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 2025 και χαρακτηρίζει τη δομή ως το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο ανάκαμψης στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών», μεταξύ άλλων, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε και ο Σπήλιος Λιβανός, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY και αδελφός του ιδρυτή της Rewind.

Η προσωπική ιστορία πίσω από τη Rewind

Για τον ιδρυτή και Κλινικό Διευθυντή της Rewind, Κοσμά Λιβανό, η δημιουργία της μονάδας έχει έντονο προσωπικό υπόβαθρο.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων αναφέρθηκε στη διαδρομή δεκαετιών που έχει διανύσει στον χώρο της εξάρτησης και της ανάκαμψης, αλλά και στο πώς μια προσωπική εμπειρία μπορεί, με την πάροδο των ετών, να εξελιχθεί σε επαγγελματική αποστολή και τελικά σε μια οργανωμένη θεσμική προσπάθεια.

Κεντρική ιδέα της φιλοσοφίας που παρουσίασε ήταν ότι η αντιμετώπιση της εξάρτησης δεν αποτελεί υπόθεση ενός μόνο ανθρώπου. Απαιτεί συμμετοχή του θεραπευόμενου, της οικογένειας, των επαγγελματιών υγείας αλλά και, σε ευρύτερο επίπεδο, της ίδιας της κοινωνίας.

Η φράση που χρησιμοποίησε ο ίδιος, «ο καθένας από το δικό του μετερίζι», συνοψίζει αυτή ακριβώς τη λογική: ότι η αλλαγή προϋποθέτει την ανάληψη ενός μέρους της ευθύνης από κάθε εμπλεκόμενο.

Η Rewind στεγάζεται στην Κηφισιά, στην οδό Καλυφτάκη 14. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της μονάδας, οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε χώρο οκτώ στρεμμάτων και περιλαμβάνουν το βασικό κτήριο φιλοξενίας, γραφεία θεραπευτών, αίθουσα ομαδικής θεραπείας, χώρους πρασίνου και κοινόχρηστους χώρους για τους θεραπευόμενους.

Το μοντέλο που παρουσιάζει η Rewind βασίζεται στην εξατομικευμένη προσέγγιση, με θεραπευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε περίπτωσης και συμμετοχή, όπου απαιτείται, του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Από τις ουσίες και τον τζόγο στις οθόνες και τα social media

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που αναδείχθηκαν στα εγκαίνια αφορά τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον ίδιο τον χάρτη των εξαρτήσεων.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ ή στον τζόγο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κοσμάς Λιβανός, ο σύγχρονος «εξαρτητικός κύκλος» μπορεί να περιλαμβάνει τις οθόνες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαρκή αναζήτηση ενός άμεσου ερεθίσματος και έναν τρόπο καθημερινής ζωής στον οποίο η πραγματική ανθρώπινη επικοινωνία περιορίζεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ανηλίκους, με τη λογική ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίτερα από τη στιγμή κατά την οποία μια προβληματική συμπεριφορά θα έχει ήδη εξελιχθεί σε εγκατεστημένη εξάρτηση.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Rewind δηλώνει ότι επιδιώκει να συνδυάσει τη θεραπεία με την πρόληψη και την έρευνα, αναπτύσσοντας παρεμβάσεις τόσο για τις εξαρτήσεις όσο και γενικότερα για ζητήματα συμπεριφορικής υγείας.



Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η φράση «The opposite of addiction is connection» – «το αντίθετο της εξάρτησης είναι η σύνδεση».

Στη φιλοσοφία που παρουσιάστηκε, η ανάκαμψη δεν περιορίζεται στη διακοπή της χρήσης μιας ουσίας ή μιας καταναγκαστικής συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει την επανασύνδεση του ανθρώπου με τον εαυτό του, την οικογένεια, το κοινωνικό του περιβάλλον και τελικά με μια καθημερινότητα που δεν περιστρέφεται πλέον γύρω από την εξάρτηση.

Αυτό είναι και το ευρύτερο στοίχημα που φιλοδοξεί να θέσει η νέα μονάδα: όχι μόνο τη θεραπεία όσων ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά και τη συζήτηση γύρω από τις εξαρτήσεις της επόμενης ημέρας, οι οποίες δεν συνδέονται απαραίτητα με μια ουσία και συχνά μπορεί να βρίσκονται μέσα στην ίδια την καθημερινότητα, από το κινητό τηλέφωνο μέχρι τα social media και τη συνεχή ανάγκη για νέο ερέθισμα.

Τα εγκαίνια της Rewind αποτελούν έτσι την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας γύρω από την πρόληψη, τη θεραπεία και την ανάκαμψη, σε μια εποχή κατά την οποία η έννοια της εξάρτησης αλλάζει ταχύτατα.

Και για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα, τον Κοσμά Λιβανό, όλη αυτή η διαδρομή εξακολουθεί να συνοψίζεται σε λίγες λέξεις: «Ο καθένας από το δικό του μετερίζι».





