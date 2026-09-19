Χωρίς αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς: 24 ώρες γιορτής στο κέντρο της πόλης με μουσική, σινεμά και ποδήλατο

Η οδός Αθηνάς πεζοδρομείται για 24 ώρες και μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας – Όλες οι δράσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις





Πρόκειται για τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.







Μια επίσης ενδιαφέρουσα δράση στο πρόγραμμα είναι η ποδηλατάδα.



Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ κοινότητα, διοργανώνει μια ποδηλατοπορεία για να γνωστοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο οι γειτονιές της Αθήνας, στην κορύφωση των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (Κυριακή 20/9 και ώρα προσέλευσης 10:00, στην Πλατεία Κοτζιά.)







Εκκίνηση & τερματισμός: Πλατεία Κοτζιά. Για όλες τις ηλικίες - οι ανήλικοι συμμετέχουν με συνοδεία ενήλικα.



Επίσης η Ομάδα Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το Σάββατο 19/9, 11:00 «Ένα Σάββατο με παραμύθια στον Εθνικό Κήπο». πρόκειται για μια διαγενεακή διαδραστική αφήγηση με θέματα από την ελληνική παράδοση, ιστορία και μυθολογία Δείτε το σημείο στο χάρτη εδώ.



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Την Τρίτη 22/9, 13:00 έχει οργανωθεί ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και συνοδούς.



Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.



Σημειώνεται ότι λόγω της δράσης θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.



Από τις 8 μμ έως αύριο βράδυ η οδός Αθηνάς γίνεται τόπος συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Η 24ωρη γιορτή στην «καρδιά» της πρωτεύουσας ξεκινά απόψε στις 8 μμ σε μια ποικιλόμορφη γιορτή με μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και δεκάδες δωρεάν εκδηλώσειςΠρόκειται για τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , καλεί τους Αθηναίους στην οδό Αθηνάς «να διασκεδάσουμε μαζί και να δούμε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της διαφορετικό. «Αυτό το Σαββατοκύριακο, για 24 ώρες, χωρίς αυτοκίνητα, δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στο ποδήλατο, στο παιχνίδι και στον πολιτισμό».Μια επίσης ενδιαφέρουσα δράση στο πρόγραμμα είναι η ποδηλατάδα.Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ κοινότητα, διοργανώνει μια ποδηλατοπορεία για να γνωστοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο οι γειτονιές της Αθήνας, στην κορύφωση των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (Κυριακή 20/9 και ώρα προσέλευσης 10:00, στην Πλατεία Κοτζιά.)Την εκκίνηση θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ώστε να γίνει αντιληπτό στην πράξη το προτεινόμενο νέο Τοπικό Ποδηλατικό Δίκτυο: ένα δίκτυο που φιλοδοξεί να συνδέσει γειτονιές, βασικούς προορισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς και να κάνει το ποδήλατο ουσιαστικό κομμάτι των καθημερινών μετακινήσεων στην Αθήνα. Το νέο δίκτυο έρχεται να συμπληρώσει τον υπό υλοποίηση Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα Αττικής με τοπικές, ασφαλείς διαδρομές. Μικροί και μεγάλοι ανεβαίνουμε στα ποδήλατα και ανακαλύπτουμε την πόλη διαφορετικά, σε μια εύκολη διαδρομή περίπου 60 λεπτών.Εκκίνηση & τερματισμός: Πλατεία Κοτζιά. Για όλες τις ηλικίες - οι ανήλικοι συμμετέχουν με συνοδεία ενήλικα.Επίσης η Ομάδα Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το Σάββατο 19/9, 11:00 «Ένα Σάββατο με παραμύθια στον Εθνικό Κήπο». πρόκειται για μια διαγενεακή διαδραστική αφήγηση με θέματα από την ελληνική παράδοση, ιστορία και μυθολογία Δείτε το σημείο στο χάρτη εδώ.Στο πλαίσιο της εβδομάδας κινητικότητας την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον οργανισμό Cities for Cycling-Πόλεις για ποδήλατο διοργανώνει τη δράση «Ποδήλατο για όλες τις γενιές» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με ελεύθερη είσοδο. Με σύνθημα «Συνδυάζω - Μετακινούμαι», βάζουμε το ποδήλατο στη ζωή μας, ενισχύουμε την προσβασιμότητα και προωθούμε τη συμπερίληψη στην πόλη μας μέσα από μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, δράσεις και workshops για μικρούς και μεγάλους.Την Τρίτη 22/9, 13:00 έχει οργανωθεί ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και συνοδούς.Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Σημειώνεται ότι λόγω της δράσης θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα:



Το Μετρό (Γραμμές 2 και 3) θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035.



Γραμμή 227



Προς Αγ. Αρτέμιο: Από Πειραιώς, συνέχεια ευθεία Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας και συνέχεια κανονικά.



Προς Πετράλωνα: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, και συνέχεια κανονικά.



Γραμμές 025 και 026



Από Ιπποκράτους: Από Ομήρου, δεξιά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομόνοιας, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου και συνέχεια κανονικά.



Προς Ιπποκράτους: Από Θερμοπυλών, αριστερά Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας, Σταδίου και συνέχεια κανονικά.



Γραμμή 035



Προς Ταύρο: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς και συνέχεια κανονικά.



Προς Κυψέλη: Από Πειραιώς, συνέχεια ευθεία Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας και συνέχεια κανονικά.



Οι παραπάνω λεωφορειακές γραμμές, στα τροποποιημένα τμήματα των διαδρομών τους, θα πραγματοποιούν στάσεις στις ήδη υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.



Κυκλοφοριακά μέτρα της Τροχαίας Επίσης, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23:00 θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης:



Στην οδό Αθηνάς, μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Στις οδούς Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγ. Ειρήνης, σε όλο το μήκος τους.



Στην πλατεία Αγ. Ασωμάτων, μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Στην οδό Ερμού, μεταξύ Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Το χρονικό διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενδέχεται να παραταθεί ή να περιοριστεί, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της Τροχαίας.