Άνοιξε για το επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνοιξε για το επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι πέντε νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας
Από τις 15:00 δόθηκε σε χρήση προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο.
Νωρίτερα σήμερα έκανε τα εγκαίνια της επέκτασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι επιβάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».
Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του: από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή 05:15-00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15-02:00.
Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως την «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου κάθε τρία λεπτά, ενώ προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση θα είναι περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» υπολογίζεται σε 24-26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά.
Δείτε βίντεο:
Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο.
Νωρίτερα σήμερα έκανε τα εγκαίνια της επέκτασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι επιβάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».
Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του: από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή 05:15-00:30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 05:15-02:00.
Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως την «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου κάθε τρία λεπτά, ενώ προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση θα είναι περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» υπολογίζεται σε 24-26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά.
Δείτε βίντεο:
Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘΕιδικότερα για την φετινή 90η ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο.
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