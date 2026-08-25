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Φωτιά στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καβάλα

Φωτιά στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Στην περιοχή Βρύση η πυρκαγιά - Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα

Φωτιά στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.


Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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