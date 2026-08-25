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Φωτιά στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Στην περιοχή Βρύση η πυρκαγιά - Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην #Καβάλα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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