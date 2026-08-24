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Συνελήφθη 54χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στον Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου, έκανε χρήση θαμνοκοπτικού
Συνελήφθη 54χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στον Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου, έκανε χρήση θαμνοκοπτικού
Από 1αρχή του έτους έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 311 συλλήψεις
Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στον Βοτανικό Κήπο, στο Χαϊδάρι Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όπως προέκυψε από την έρευνα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:50 το πρωί, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού φυτικής βλάστησης με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος σε ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν, στην κατηγορία 4 , δηλαδή πολύ υψηλός.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο άνδρας, αλλοδαπός ηλικίας 54 ετών, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους Δ.Α.Ε.Ε. για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 311 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 277 (89,07%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,93%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.« Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όπως προέκυψε από την έρευνα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:50 το πρωί, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού φυτικής βλάστησης με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος σε ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν, στην κατηγορία 4 , δηλαδή πολύ υψηλός.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο άνδρας, αλλοδαπός ηλικίας 54 ετών, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους Δ.Α.Ε.Ε. για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 311 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 277 (89,07%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,93%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.« Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.
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