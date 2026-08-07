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Ανατριχιαστικό video: Live η μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Σέρρες Τροχαίο

Ανατριχιαστικό video: Live η μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στις Σέρρες

Ένα συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αμφίπολης–Δράμας, έξω από την Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρρες.

Ανατριχιαστικό video: Live η μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στις Σέρρες
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Το δυστύχημα είχε τραγικό απολογισμό δύο ανθρώπους νεκρούς, μία μητέρα και τον 24χρονο γιο της, οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα από το φορτηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι αποκαλυπτικές για τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο για την έρευνα των Αρχών. Στο βίντεο διακρίνεται το ΙΧ να κινείται στον δρόμο και, καθώς τα δύο οχήματα προσεγγίζουν μία στροφή, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βρίσκεται ακριβώς στην πορεία του φορτηγού που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τα περιθώρια αντίδρασης είναι πρακτικά ελάχιστα. Ακολουθεί η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, με τις συνέπειες για τους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο να είναι μοιραίες.
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί στον δρόμο Αμφίπολης–Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο θάνατος της μητέρας και του γιου της ήταν ακαριαίος.


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