Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη
Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) η διάσωση 33 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 13 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
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