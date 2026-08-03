Αγώνας δρόμου για τα ζώα στις πυρκαγιές της Αττικοβοιωτίας, εθελοντές απεγκλωβίζουν ζώα από καμμένα σπίτια

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.