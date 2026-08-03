Στις 218 οι αερομεταφορές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων τον Ιούλιο, η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ

Τοανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο φέτος πραγματοποιήθηκε η μεταφορά 218 ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.Αναλυτικότερα, με μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 31 Ιουλίου φέτος, 9 αποστολές αεροδιακομιδής με 27 ώρες πτήσης. Μεταφέρθηκαν 10 ασθενείς και 4 μοσχεύματα.Το ίδιο διάστημα, με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, έγιναν 128 αποστολές αεροδιακομιδής με 405 ώρες πτήσης ενώ μεταφέρθηκαν 208 ασθενείς και ένα μόσχευμα.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ