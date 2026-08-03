Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Στις 218 οι αερομεταφορές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων τον Ιούλιο, η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ
Στις 218 οι αερομεταφορές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων τον Ιούλιο, η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ
Με μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 31 Ιουλίου φέτος, 9 αποστολές αεροδιακομιδής με 27 ώρες πτήσης
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο φέτος πραγματοποιήθηκε η μεταφορά 218 ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αναλυτικότερα, με μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 31 Ιουλίου φέτος, 9 αποστολές αεροδιακομιδής με 27 ώρες πτήσης. Μεταφέρθηκαν 10 ασθενείς και 4 μοσχεύματα.
Το ίδιο διάστημα, με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, έγιναν 128 αποστολές αεροδιακομιδής με 405 ώρες πτήσης ενώ μεταφέρθηκαν 208 ασθενείς και ένα μόσχευμα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αναλυτικότερα, με μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 31 Ιουλίου φέτος, 9 αποστολές αεροδιακομιδής με 27 ώρες πτήσης. Μεταφέρθηκαν 10 ασθενείς και 4 μοσχεύματα.
Το ίδιο διάστημα, με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, έγιναν 128 αποστολές αεροδιακομιδής με 405 ώρες πτήσης ενώ μεταφέρθηκαν 208 ασθενείς και ένα μόσχευμα.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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