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Στις 218 οι αερομεταφορές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων τον Ιούλιο, η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδιακομιδές Ένοπλες Δυνάμεις

Στις 218 οι αερομεταφορές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων τον Ιούλιο, η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ

Με μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 31 Ιουλίου φέτος, 9 αποστολές αεροδιακομιδής με 27 ώρες πτήσης

Στις 218 οι αερομεταφορές ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων τον Ιούλιο, η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο φέτος πραγματοποιήθηκε η μεταφορά 218 ασθενών με πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικότερα, με μέσα του Στρατού Ξηράς πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 31 Ιουλίου φέτος, 9 αποστολές αεροδιακομιδής με 27 ώρες πτήσης. Μεταφέρθηκαν 10 ασθενείς και 4 μοσχεύματα.

Το ίδιο διάστημα, με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, έγιναν 128 αποστολές αεροδιακομιδής με 405 ώρες πτήσης ενώ μεταφέρθηκαν 208 ασθενείς και ένα μόσχευμα.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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