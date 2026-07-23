Ξεκινάει το έργο που θα βάλει τέλος στο μεγάλο κυκλοφοριακό «μπουκάλι» της Αττικής

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης προς την Εθνική Οδό δεν αποτελεί απλώς έναν νέο δρόμο, αλλά μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει το πιο προβληματικό σημείο της Αττικής Οδού και να μειώσει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης.

Η περιοχή της Μεταμόρφωσης και του κόμβου με την Εθνική Οδό αποτελεί εδώ και χρόνια το μεγαλύτερο σημείο συμφόρησης του αυτοκινητοδρόμου. Στις ώρες αιχμής σχηματίζονται καθημερινά ουρές πολλών χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να χάνουν πολύτιμο χρόνο, να καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο και να επιβαρύνουν το περιβάλλον με αυξημένες εκπομπές ρύπων.

Η λύση έρχεται μέσα από την ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, η οποία θα συνδέσει απευθείας την Αττική Οδό με τον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια νέα, ταχύτερη δίοδος προς τον βόρειο άξονα της πρωτεύουσας...







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