Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη τουρίστρια μετά από πτώση σε πλοίο προς Αντίρριο
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Πάτρα Ρίο Αντίρριο

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη τουρίστρια μετά από πτώση σε πλοίο προς Αντίρριο

Στο νοσοκομείο της Πάτρας μεταφέρθηκε μια 22χρονη τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση στις σκάλες ενός πλοίου που κατευθυνόταν προς το Αντίρριο

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη τουρίστρια μετά από πτώση σε πλοίο προς Αντίρριο
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Στο νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται τραυματισμένη μια 22χρονη τουρίστρια, μετά από ατύχημα που είχε ενώ επέβαινε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Αντιρρίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (19/7), όταν η νεαρή γυναίκα έχασε την ισορροπία της καθώς κατέβαινε τις σκάλες του πλοίου. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην περιοχή της οσφύος (μέση).

Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου και τον κατάπλου του πλοίου, την άτυχη κοπέλα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε στο λιμάνι. Η 22χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, το οποίο διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτραςγια τον τραυματισμό22χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Σερβίας) επιβάτιδας επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Αντιρρίου. Συγκεκριμένα, η 22χρονη έχασε την ισορροπία της στις σκάλες, με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της στη μέση. Μετά τον κατάπλου του πλοίου, η αλλοδαπή διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας».
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