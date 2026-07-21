Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του British Council στην Ελλάδα

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της στρατηγικής του συνεργασίας με το British Council στην Ελλάδα, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (MoU)





Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU), θέτοντας τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με πενταετή ορίζοντα, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος και να διευρύνει τις ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.



Πενταετές σχέδιο συνεργασίας Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της και προβλέπει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τον πολιτισμό.



Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης και η διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα, Αναστασία Ανδρίτσου, παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Διαχείρισης Υποδομών, καθηγητή Γεώργιου Μπόσκου, καθώς και της Head of Education του British Council στην Ελλάδα, Κατερίνας Φέγγαρου.



Στη φωτογραφία του άρθρου απεικονίζονται ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, και η διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα, Αναστασία Ανδρίτσου.





Οι πέντε βασικοί άξονες Η συνεργασία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της πανεπιστημιακής ζωής και αναπτύσσεται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες:



ανάπτυξη νέων ή ενίσχυση υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,



δημιουργία και προώθηση προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες,

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προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα από κοινές επιστημονικές δράσεις, συνέδρια και συνεργασίες,

ανάπτυξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τους δεσμούς των δύο χωρών.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ανταλλαγή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να αξιοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, να ενισχύεται η αγγλική γλώσσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και να δημιουργούνται σταθερά δίκτυα συνεργασίας με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια.



Μια νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, εγκαινιάζουν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το British Council στην Ελλάδα.Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU), θέτοντας τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με πενταετή ορίζοντα, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος και να διευρύνει τις ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της και προβλέπει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τον πολιτισμό.Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγητήςκαι η διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα,, παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Διαχείρισης Υποδομών, καθηγητή Γεώργιου Μπόσκου, καθώς και της Head of Education του British Council στην Ελλάδα, Κατερίνας Φέγγαρου.Στη φωτογραφία του άρθρου απεικονίζονται ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, και η διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα, Αναστασία Ανδρίτσου.Η συνεργασία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της πανεπιστημιακής ζωής και αναπτύσσεται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες:ανάπτυξη νέων ή ενίσχυση υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,δημιουργία και προώθηση προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες,ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας προς πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών,προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα από κοινές επιστημονικές δράσεις, συνέδρια και συνεργασίες,ανάπτυξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τους δεσμούς των δύο χωρών.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ανταλλαγή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να αξιοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, να ενισχύεται η αγγλική γλώσσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και να δημιουργούνται σταθερά δίκτυα συνεργασίας με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια.

Νέες δυνατότητες για φοιτητές και ερευνητές Μέσα από τη συμφωνία αναμένεται να διευρυνθούν σημαντικά οι δυνατότητες των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και δράσεις κατάρτισης, ενώ αντίστοιχες ευκαιρίες θα δημιουργηθούν και για τα μέλη ΔΕΠ, τους ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό.



Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια επενδύουν ολοένα περισσότερο στη διεθνοποίηση, επιδιώκοντας τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, την προσέλκυση ξένων φοιτητών, την ανάπτυξη αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα.



Δεδούσης: «Δεν πρόκειται για μια τυπική συμφωνία» Ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου ορόσημο για το Ίδρυμα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με έναν οργανισμό διεθνούς κύρους, όπως το British Council, υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής συμφωνίας.



Όπως ανέφερε, «δεν πρόκειται για μια τυπική συμφωνία, αλλά για μια ανοιχτή πόρτα στο μέλλον», η οποία προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και στενότερης συνεργασίας με κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.



Ο συντονισμός της συνεργασίας Για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση της προόδου του Μνημονίου ορίστηκαν ως υπεύθυνες συντονίστριες η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνοποίησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Χρύσα Σοφιανοπούλου, και από την πλευρά του British Council η Κατερίνα Φέγγαρου, Head of Education στην Ελλάδα.



Ο ρόλος του British Council Το British Council αποτελεί τον επίσημο οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της αγγλικής γλώσσας, των εξετάσεων πιστοποίησης, της έρευνας και της ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων.



Η συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ ελληνικών και βρετανικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιδιώκουν τη διεύρυνση των κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.



Στόχος η περαιτέρω διεθνοποίηση του Χαροκοπείου Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι, αξιοποιώντας το υψηλό επιστημονικό δυναμικό του και τη συνεργασία με το British Council, φιλοδοξεί να προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες διεθνούς εμπειρίας, ακαδημαϊκής εξέλιξης και εξωστρέφειας στα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας.



Η νέα αυτή σύμπραξη αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ του Ιδρύματος και στη διασύνδεσή του με κορυφαίους ακαδημαϊκούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου.