Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 69χρονου στην Επανομή, σώα η 67χρονη σύζυγος του
ΕΛΛΑΔΑ
Επανομή Θεσσαλονίκη

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 69χρονου στην Επανομή, σώα η 67χρονη σύζυγος του

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 69χρονου στην Επανομή, σώα η 67χρονη σύζυγος του
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.


Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

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