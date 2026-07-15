Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 69χρονου στην Επανομή, σώα η 67χρονη σύζυγος του
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας