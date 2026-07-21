Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και ακόμα τέσσερις περιοχές της χώρας
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Φωτιά Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πολιτική Προστασία

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και ακόμα τέσσερις περιοχές της χώρας

Συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και ακόμα τέσσερις περιοχές της χώρας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται μετά την ανακοίνωση της επικινδυνότητας συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου και στη συνέχεια έγινε σύγκλιση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού κλιματικής κρίσης, Βαγγέλη Τουρνά

Στην κατηγορία ακραίου κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 5) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 4) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Κλείσιμο
- Περιφέρεια Θεσσαλίας

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και ακόμα τέσσερις περιοχές της χώρας


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης