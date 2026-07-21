Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και ακόμα τέσσερις περιοχές της χώρας

Συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.



Σημειώνεται μετά την ανακοίνωση της επικινδυνότητας συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου και στη συνέχεια έγινε σύγκλιση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού κλιματικής κρίσης, Βαγγέλη Τουρνά.



Στην κατηγορία ακραίου κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 5) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:







- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)



- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)



Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 4) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:







- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)



- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)



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- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)



- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)



Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε ηΣημειώνεται μετά την ανακοίνωση της επικινδυνότητας συνεδρίασε η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου και στη συνέχεια έγινε σύγκλιση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού κλιματικής κρίσης,- Περιφέρεια Αττικής- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)- Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)





Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.



Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.