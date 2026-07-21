Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλεία

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.Νωρίτερα ήχησε το 112 με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο μέτωπο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες δίπλα από αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού και επεκτάθηκε σε αυτή.