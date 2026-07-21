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Μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές το πρώτο εξάμηνο του 2026, αύξηση έως και 40% σε απελάσεις και αναγκαστικές επιστροφές
Μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές το πρώτο εξάμηνο του 2026, αύξηση έως και 40% σε απελάσεις και αναγκαστικές επιστροφές
Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν πτώση των μεταναστευτικών ροών, αύξηση κατά 40% στις αναγκαστικές επιστροφές και συνολική άνοδο 21% στις επιστροφές, ενώ μειώθηκε και το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου
Μείωση των μεταναστευτικών ροών και παράλληλη αύξηση των επιστροφών καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ τα στοιχεία δείχνουν και σημαντική ενίσχυση των αναγκαστικών επιστροφών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ στο Αιγαίο η μείωση έφτασε το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη μείωση κατά 21% που είχαν ήδη παρουσιάσει οι μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
Την ίδια ώρα, οι επιστροφές παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές (απελάσεις) αυξήθηκαν κατά 40%. Παράλληλα, οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) κατέγραψαν αύξηση 23%.
Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr για το πρώτο εξάμηνο δείχνουν ότι οι αναγκαστικές απελάσεις αυξήθηκαν από 1.094 το 2025 σε 1.529 το 2026, ενώ οι επιστροφές μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας από τα βόρεια σύνορα της χώρας μειώθηκαν από 69 σε 12.
Στις οικειοθελείς αναχωρήσεις που πραγματοποιούνται έπειτα από απόφαση επιστροφής με προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση, παραίτηση από άσυλο, οι επιστροφές διαμορφώθηκαν στις 565 το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 596 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Αντίθετα, στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης καταγράφεται αύξηση, καθώς ανήλθαν σε 1.107 το πρώτο εξάμηνο του 2026 από 899 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συνολικά, οι τέσσερις κατηγορίες επιστροφών ανήλθαν στις 3.213 το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 2.658 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Παράλληλα, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περιορίστηκε στο 39,7%, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024.
Σημειώνεται επίσης ότι οι επωφελούμενοι από το πρόγραμμα EURP ανήλθαν σε 521 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 490 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ στο Αιγαίο η μείωση έφτασε το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη μείωση κατά 21% που είχαν ήδη παρουσιάσει οι μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
Την ίδια ώρα, οι επιστροφές παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές (απελάσεις) αυξήθηκαν κατά 40%. Παράλληλα, οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) κατέγραψαν αύξηση 23%.
Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το protothema.gr για το πρώτο εξάμηνο δείχνουν ότι οι αναγκαστικές απελάσεις αυξήθηκαν από 1.094 το 2025 σε 1.529 το 2026, ενώ οι επιστροφές μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας από τα βόρεια σύνορα της χώρας μειώθηκαν από 69 σε 12.
Στις οικειοθελείς αναχωρήσεις που πραγματοποιούνται έπειτα από απόφαση επιστροφής με προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση, παραίτηση από άσυλο, οι επιστροφές διαμορφώθηκαν στις 565 το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 596 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Αντίθετα, στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης καταγράφεται αύξηση, καθώς ανήλθαν σε 1.107 το πρώτο εξάμηνο του 2026 από 899 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συνολικά, οι τέσσερις κατηγορίες επιστροφών ανήλθαν στις 3.213 το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 2.658 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Παράλληλα, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περιορίστηκε στο 39,7%, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024.
Σημειώνεται επίσης ότι οι επωφελούμενοι από το πρόγραμμα EURP ανήλθαν σε 521 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 490 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
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