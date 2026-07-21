Τροχαίο με τραυματία στον Κεραμεικό, διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς - ΙΧ έπεσε πίσω από φορτηγό, δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21/7 στην οδό Πειραιώς.Λόγω του ατυχήματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Ηρακλειδών, στην περιοχή του Κεραμεικού.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο έπεσε πίσω από φορτηγό, με τον οδηγό να τραυματίζεται και να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και εκτρέπουν τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές.