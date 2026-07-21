Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Αυτοκίνητο εισέβαλε στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο εισέβαλε στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων, δείτε βίντεο
Ανενόχλητο κινήθηκε όχημα με φιμέ τζάμια εντός του ιστορικού και τουριστικού χώρου
Ανενόχλητος εισήλθε στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων στα Χανιά ο οδηγός ενός αυτοκινήτου το μεσημέρι της Τρίτης (21/07).
Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο του zarpanews, το όχημα με τα σκούρα τζάμια κινήθηκε εντός του χώρου των Τάφων των Βενιζέλων, με τους επιβαίνοντες να συμπεριφέρονται σαν να αγνοούν πλήρως την ιστορική και τουριστική σημασία του σημείου.
Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο του zarpanews, το όχημα με τα σκούρα τζάμια κινήθηκε εντός του χώρου των Τάφων των Βενιζέλων, με τους επιβαίνοντες να συμπεριφέρονται σαν να αγνοούν πλήρως την ιστορική και τουριστική σημασία του σημείου.
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