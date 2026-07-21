Ρεκόρ καμένων εκτάσεων μέχρι τα μέσα Ιουλίου στη Γαλλία
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Ρεκόρ καμένων εκτάσεων μέχρι τα μέσα Ιουλίου στη Γαλλία

Περισσότερα από 420.000 στρέμματα κάηκαν στην Γαλλία κατά το διάστημα ανάμεσα στον Ιανουάριο και τα μέσα Ιουλίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022

Ρεκόρ καμένων εκτάσεων μέχρι τα μέσα Ιουλίου στη Γαλλία
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Ποτέ στην 20χρονη ιστορία των μετρήσεων δεν έχουν καεί στην Γαλλία τόσες εκτάσεις γης μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος Effis που αποτιμούν τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεγάλων δασικών πυρκαγιών στο νότιο τμήμα της χώρας και στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Περισσότερα από 420.000 στρέμματα κάηκαν στην Γαλλία κατά το διάστημα ανάμεσα στον Ιανουάριο και τα μέσα Ιουλίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι καμένες εκτάσεις του 2026 ξεπερνούν ήδη το σύνολο των καμένων εκτάσεων του 2025.

Από το δάσος του Φοντενεμπλό μέχρι τις οροσειρές της Ντρομ, της Βαρ και της Κορσικής, περί τα 150.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις αρχές του μήνα, σύμφωνα με ανάλυση που έκανε το AFP στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές

Η Γαλλία πλήττεται, όπως και μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής ηπείρου, από σφοδρή ξηρασία συνεπεία του ιστορικών διαστάσεων κύματος καύσωνα που έπληξε τον Ιούνιο την δυτική Ευρώπη.

Όλο και σφοδρότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι δασικές πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 10.000.000 στρέμματα γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 για πρώτη αφορά από την έναρξη των μετρήσεων του Effis το 2006.
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