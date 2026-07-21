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Ο Χαρδαλιάς υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στον Δήμο Ηρακλείου: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων
Ο Χαρδαλιάς υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στον Δήμο Ηρακλείου: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων
Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 7 που δημιουργούνται σε ισάριθμους Δήμους του Λεκανοπεδίου με πόρους της Περιφέρειας Αττικής
Με γνώμονα τη συστηματική στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και την περαιτέρω αναβάθμιση των δομών κοινωνικής φροντίδας, υπεγράφη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά η σύμβαση για την κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
Πρόκειται για το πρώτο ΚΑΠΗ που συμβασιοποιείται από τα συνολικά 7 που θα δημιουργηθούν ή επεκταθούν σε ισάριθμους Δήμους του Λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ.
Με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων, περισσότεροι από 5.100 ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες, ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες με στόχο την καθημερινή φροντίδα, την κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η κατασκευή του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής αναμένεται να κοστίσει 1.676.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής που αφορά την υλοποίηση 300+1 έργων και 50 παρεμβάσεων, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τη δυναμική του Λεκανοπεδίου έως το τέλος του 2028.
Η σχετική σύμβαση υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής Νίκο Μπάμπαλο και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που θα κατασκευάσει το έργο. Η Πράξη αφορά στη μελέτη και συγχρόνων την κατασκευή εξαώροφου οικοδομήματος που θα περιλαμβάνει ισόγειο, πέντε ορόφους, δώμα, υπόγειο και θέσεις στάθμευσης οχημάτων, εντός οικοπέδου εμβαδού άνω των 320 τ.μ.
Η είσοδος στο κτήριο θα γίνεται από την οδό Αγίου Λουκά, με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση των εγκαταστάσεων από όλους. Στην υπόγεια στάθμη προβλέπονται χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί βοηθητικοί χώροι υποστήριξης της λειτουργίας του κτηρίου. Στην Α’ στάθμη και στους ανώτερους ορόφους προβλέπεται η ανάπτυξη γραφείων, ιατρείων και ευεξίας.
Σε τμήμα του Β’ ορόφου θα διαμορφωθούν χώροι αποδυτηρίων και καθαριότητας, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα της δομής και την εύρυθμη καθημερινή της λειτουργία. Το έργο περιλαμβάνει επίσης αίθουσες εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και χώρους ανάπαυσης, κοινωνικής συναναστροφής και αναψυχής. Παράλληλα, το σύνολο του κτηρίου θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία, με πρόβλεψη ραμπών, ανελκυστήρων και προσβάσιμων τουαλετών, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές καθολικού σχεδιασμού.
Το νέο ΚΑΠΗ αναμένεται να αποτελέσει έναν σύγχρονο, φιλόξενο και πλήρως λειτουργικό χώρο, σχεδιασμένο ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των ηλικιωμένων συμπολιτών, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και υποστήριξης της ενεργούς γήρανσης.
Τα επτά ΚΑΠΗ που υλοποιούμε μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» σε αντιστοίχως επτά Δήμους, αναμένεται να αποτελέσουν σημεία κοινωνικής αναφοράς σε κάθε περιοχή. Πρόκειται για δομές που ενισχύουν την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα, την κοινωνική επαφή και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην καθημερινή ζωή. Η σημερινή υπογραφή για το ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αποτελεί την αρχή αυτού του συνολικού σχεδιασμού που έρχεται να υπηρετήσει έναν ξεκάθαρο στόχο: μια Περιφέρεια πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στον πολίτη και πιο ικανή να στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος ανέφερε ότι:
«Για ακόμα μια φορά αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η άριστη συνεργασία που έχουμε Δήμος και Περιφέρεια, Περιφέρεια και Δήμος, παράγει αποτελέσματα για τους δημότες μας, παράγει έργο που βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου τον Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, και το επιτελείο της Περιφέρειας που ικανοποιούν ακόμα ένα αίτημα της δημοτικής αρχής και των κατοίκων του Ηρακλείου. Ειδικά το νέο δημοτικό ΚΑΠΗ που μαζί θα κατασκευάσουμε, θα έρθει να γίνει το δεύτερο σπίτι για τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Θα τους προσφέρει στιγμές χαράς και δραστηριότητας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και σε λίγους μήνες, αντίστοιχα μαζί, να καταφέρουμε να παραδώσουμε έναν ακόμα όμορφο χώρο στις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες».
Πρόκειται για το πρώτο ΚΑΠΗ που συμβασιοποιείται από τα συνολικά 7 που θα δημιουργηθούν ή επεκταθούν σε ισάριθμους Δήμους του Λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ.
Με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων, περισσότεροι από 5.100 ηλικιωμένοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες, ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες με στόχο την καθημερινή φροντίδα, την κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η κατασκευή του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής αναμένεται να κοστίσει 1.676.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής που αφορά την υλοποίηση 300+1 έργων και 50 παρεμβάσεων, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τη δυναμική του Λεκανοπεδίου έως το τέλος του 2028.
Η σχετική σύμβαση υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής Νίκο Μπάμπαλο και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που θα κατασκευάσει το έργο. Η Πράξη αφορά στη μελέτη και συγχρόνων την κατασκευή εξαώροφου οικοδομήματος που θα περιλαμβάνει ισόγειο, πέντε ορόφους, δώμα, υπόγειο και θέσεις στάθμευσης οχημάτων, εντός οικοπέδου εμβαδού άνω των 320 τ.μ.
Η είσοδος στο κτήριο θα γίνεται από την οδό Αγίου Λουκά, με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση των εγκαταστάσεων από όλους. Στην υπόγεια στάθμη προβλέπονται χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί βοηθητικοί χώροι υποστήριξης της λειτουργίας του κτηρίου. Στην Α’ στάθμη και στους ανώτερους ορόφους προβλέπεται η ανάπτυξη γραφείων, ιατρείων και ευεξίας.
Σε τμήμα του Β’ ορόφου θα διαμορφωθούν χώροι αποδυτηρίων και καθαριότητας, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα της δομής και την εύρυθμη καθημερινή της λειτουργία. Το έργο περιλαμβάνει επίσης αίθουσες εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και χώρους ανάπαυσης, κοινωνικής συναναστροφής και αναψυχής. Παράλληλα, το σύνολο του κτηρίου θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία, με πρόβλεψη ραμπών, ανελκυστήρων και προσβάσιμων τουαλετών, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές καθολικού σχεδιασμού.
Το νέο ΚΑΠΗ αναμένεται να αποτελέσει έναν σύγχρονο, φιλόξενο και πλήρως λειτουργικό χώρο, σχεδιασμένο ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των ηλικιωμένων συμπολιτών, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και υποστήριξης της ενεργούς γήρανσης.
Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:«Η προστασία και η αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας αποτελεί έναν από τους πλέον σταθερούς και αδιαπραγμάτευτους άξονες της πολιτικής μας για την Αττική. Οι συμπολίτες μας που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής πορείας του τόπου, αξίζουν όχι μόνο τον σεβασμό μας, αλλά κι ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο πλαίσιο φροντίδας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.
Τα επτά ΚΑΠΗ που υλοποιούμε μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» σε αντιστοίχως επτά Δήμους, αναμένεται να αποτελέσουν σημεία κοινωνικής αναφοράς σε κάθε περιοχή. Πρόκειται για δομές που ενισχύουν την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα, την κοινωνική επαφή και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην καθημερινή ζωή. Η σημερινή υπογραφή για το ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αποτελεί την αρχή αυτού του συνολικού σχεδιασμού που έρχεται να υπηρετήσει έναν ξεκάθαρο στόχο: μια Περιφέρεια πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στον πολίτη και πιο ικανή να στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος ανέφερε ότι:
«Για ακόμα μια φορά αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η άριστη συνεργασία που έχουμε Δήμος και Περιφέρεια, Περιφέρεια και Δήμος, παράγει αποτελέσματα για τους δημότες μας, παράγει έργο που βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου τον Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, και το επιτελείο της Περιφέρειας που ικανοποιούν ακόμα ένα αίτημα της δημοτικής αρχής και των κατοίκων του Ηρακλείου. Ειδικά το νέο δημοτικό ΚΑΠΗ που μαζί θα κατασκευάσουμε, θα έρθει να γίνει το δεύτερο σπίτι για τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Θα τους προσφέρει στιγμές χαράς και δραστηριότητας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και σε λίγους μήνες, αντίστοιχα μαζί, να καταφέρουμε να παραδώσουμε έναν ακόμα όμορφο χώρο στις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες».
Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης έδωσε η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής Κατερίνα Πλεξίδα.
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