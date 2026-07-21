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Η υπόθεση της 19χρονης Νεφέλης από τον Πειραιά στο Εφετείο - «Δεν μπορεί εκείνος να είναι έξω κι η κόρη μου στο χώμα»
Η υπόθεση της 19χρονης Νεφέλης από τον Πειραιά στο Εφετείο - «Δεν μπορεί εκείνος να είναι έξω κι η κόρη μου στο χώμα»
Η νεαρή Νεφέλη έχασε την ζωή της τον Ιούλιο του 2020 - Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η οικογένεια της τώρα, η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης
Σε νέα δικαστική τροπή οδηγείται η υπόθεση της 19χρονης Νεφέλης, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε έκρηξη σε καφετέρια όπου εργαζόταν στον Πειραιά, τον Ιούλιο του 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η οικογένειά της, στις 6 Ιουλίου 2026 η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί σε δεύτερο βαθμό και να εξεταστεί πλέον από το Εφετείο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, καθώς η οικογένεια της Νεφέλης εξακολουθεί να διεκδικεί την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία και την απόδοση των ευθυνών που θεωρεί ότι υπάρχουν.
Η μητέρα της Νεφέλης, μιλώντας με βαθιά συγκίνηση, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την πρωτόδικη απόφαση και ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
«Στην πρωτόδικη απόφαση ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με αναστολή και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια απαράδεκτη απόφαση. Πώς μπορώ να συνεχίσω να ζω, όταν αυτός είναι έξω και το παιδί μου βρίσκεται στο χώμα; Θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της Νεφέλης μου. Έφυγε τόσο άδικα, είχε τόσα όνειρα και εκείνοι της τα στέρησαν. Έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω χάσει ολόκληρη τη ζωή μου», δηλώνει η μητέρα της 19χρονης.
Η ίδια περιμένει πλέον με αγωνία να προσδιοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο Εφετείο, ελπίζοντας ότι η νέα δικαστική διαδικασία θα οδηγήσει στην απόδοση δικαιοσύνης για την κόρη της.
Η Νεφέλη είχε τραυματιστεί βαρύτατα από την έκρηξη στην καφετέρια όπου εργαζόταν. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, έδωσε μάχη για έντεκα ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και όσους παρακολουθούσαν την υπόθεση.
Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι γονείς της πήραν μία από τις πιο γενναίες αποφάσεις που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος. Προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων της 19χρονης, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους τους που περίμεναν ένα πολύτιμο μόσχευμα. Η πράξη τους αποτέλεσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, μετατρέποντας μια ανείπωτη προσωπική απώλεια σε δώρο ζωής για άλλες οικογένειες.
Έξι χρόνια μετά την τραγωδία, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη Δικαιοσύνη. Με την άσκηση της εισαγγελικής έφεσης, η υπόθεση εισέρχεται σε νέα φάση ενώπιον του Εφετείου, όπου θα επανεξεταστούν τα δεδομένα της δικογραφίας και τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από την οικογένεια της Νεφέλης.
Για τους οικείους της, η δικαστική αυτή εξέλιξη διατηρεί ζωντανή την ελπίδα ότι η μνήμη της Νεφέλης θα δικαιωθεί και ότι η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η οικογένειά της, στις 6 Ιουλίου 2026 η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί σε δεύτερο βαθμό και να εξεταστεί πλέον από το Εφετείο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, καθώς η οικογένεια της Νεφέλης εξακολουθεί να διεκδικεί την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία και την απόδοση των ευθυνών που θεωρεί ότι υπάρχουν.
Η μητέρα της Νεφέλης, μιλώντας με βαθιά συγκίνηση, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την πρωτόδικη απόφαση και ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
«Στην πρωτόδικη απόφαση ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με αναστολή και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια απαράδεκτη απόφαση. Πώς μπορώ να συνεχίσω να ζω, όταν αυτός είναι έξω και το παιδί μου βρίσκεται στο χώμα; Θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της Νεφέλης μου. Έφυγε τόσο άδικα, είχε τόσα όνειρα και εκείνοι της τα στέρησαν. Έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω χάσει ολόκληρη τη ζωή μου», δηλώνει η μητέρα της 19χρονης.
Η ίδια περιμένει πλέον με αγωνία να προσδιοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο Εφετείο, ελπίζοντας ότι η νέα δικαστική διαδικασία θα οδηγήσει στην απόδοση δικαιοσύνης για την κόρη της.
Η Νεφέλη είχε τραυματιστεί βαρύτατα από την έκρηξη στην καφετέρια όπου εργαζόταν. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, έδωσε μάχη για έντεκα ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και όσους παρακολουθούσαν την υπόθεση.
Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι γονείς της πήραν μία από τις πιο γενναίες αποφάσεις που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος. Προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων της 19χρονης, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους τους που περίμεναν ένα πολύτιμο μόσχευμα. Η πράξη τους αποτέλεσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, μετατρέποντας μια ανείπωτη προσωπική απώλεια σε δώρο ζωής για άλλες οικογένειες.
Έξι χρόνια μετά την τραγωδία, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη Δικαιοσύνη. Με την άσκηση της εισαγγελικής έφεσης, η υπόθεση εισέρχεται σε νέα φάση ενώπιον του Εφετείου, όπου θα επανεξεταστούν τα δεδομένα της δικογραφίας και τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από την οικογένεια της Νεφέλης.
Για τους οικείους της, η δικαστική αυτή εξέλιξη διατηρεί ζωντανή την ελπίδα ότι η μνήμη της Νεφέλης θα δικαιωθεί και ότι η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
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