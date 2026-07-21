Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την εκδίκαση να αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα - Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους μέχρι τότε
Ποινική δίωξη για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 25χρονης και του 32χρονου που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον 25χρονο κατηγορούμενο για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπόθεση να αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα. Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους μέχρι τότε.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου, μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, ενώ τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης επιχείρησε να διασπάσει αστυνομικό φραγμό κάνοντας χρήση σωματικής βίας.
Τονίζει, δε, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερο πλήθος ατόμων, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών.
Σημειώνεται ότι συνολικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 19 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπόθεση να αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα. Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους μέχρι τότε.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου, μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, ενώ τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης επιχείρησε να διασπάσει αστυνομικό φραγμό κάνοντας χρήση σωματικής βίας.
Τονίζει, δε, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερο πλήθος ατόμων, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών.
Σημειώνεται ότι συνολικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 19 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
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