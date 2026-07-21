Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα
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Ακράτα Ηλικιωμένη Πνιγμός

Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Οι ναυαγοσώστες της παραλίας ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 76χρονη

Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα
Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο μιας 76χρονης στην παραλία της Ακράτας το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Αιγίου, ενώ οι ναυαγοσώστες της παραλίας ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 76χρονη.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να συμμετέχει στην επιχείρηση ανάνηψης. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, χρησιμοποιήθηκαν λαρυγγική μάσκα και φορητός απινιδωτής, ενώ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επανέλθει η γυναίκα.

Στη συνέχεια η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

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