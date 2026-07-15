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Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μπαράζ διαρρήξεων σε αυτοκίνητα σε παραλίες στην Χαλκιδική
Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μπαράζ διαρρήξεων σε αυτοκίνητα σε παραλίες στην Χαλκιδική
Εξιχνιάστηκαν οκτώ υποθέσεις – Πάνω από 13.000 ευρώ η λεία
Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκονται δύο άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διέπρατταν διαρρήξεις σε σταθμευμένα οχήματα σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ υποθέσεις, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 13.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες δρούσαν από κοινού το χρονικό διάστημα από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Ιουλίου 2026, πραγματοποιώντας διαρρήξεις σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν κοντά σε παραλίες.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέπραξαν:
* έξι διαρρήξεις οχημάτων σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής. Σε δύο από τα οχήματα αφαίρεσαν συνολικά 2.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα συνολικής αξίας 11.670 ευρώ,
* δύο διαρρήξεις οχημάτων σε παραλιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου από το ένα όχημα αφαίρεσαν 250 ευρώ και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.
Συνολικά, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 2.250 ευρώ σε μετρητά και αντικείμενα αξίας άνω των 11.000 ευρώ.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις διαρρήξεων σε περιοχές της Χαλκιδικής ή της Θεσσαλονίκης.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες δρούσαν από κοινού το χρονικό διάστημα από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Ιουλίου 2026, πραγματοποιώντας διαρρήξεις σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν κοντά σε παραλίες.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέπραξαν:
* έξι διαρρήξεις οχημάτων σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής. Σε δύο από τα οχήματα αφαίρεσαν συνολικά 2.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα συνολικής αξίας 11.670 ευρώ,
* δύο διαρρήξεις οχημάτων σε παραλιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου από το ένα όχημα αφαίρεσαν 250 ευρώ και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.
Συνολικά, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 2.250 ευρώ σε μετρητά και αντικείμενα αξίας άνω των 11.000 ευρώ.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις διαρρήξεων σε περιοχές της Χαλκιδικής ή της Θεσσαλονίκης.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
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