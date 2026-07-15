Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί στη Σάμο για υπερχρέωση επιβατών
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί στη Σάμο για υπερχρέωση επιβατών
Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου
Στη σύλληψη δύο οδηγών ταξί για υπερχρέωση επιβατών προχώρησε σήμερα (15/7) η Αστυνομία στη Σάμο.
Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι δύο οδηγοί εισέπραξαν κατά περίπτωση από πελάτες, κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου.
Το προανακριτικό έργο πραγματοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου.
Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι δύο οδηγοί εισέπραξαν κατά περίπτωση από πελάτες, κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου.
Το προανακριτικό έργο πραγματοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα