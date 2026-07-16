Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Μενίδι
Υπό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Μενίδι
Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο της επιχείρησης - Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
UPD:
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Μενίδι.
Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, λίγο μετά τις 7 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις.
Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο. Επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, λίγο μετά τις 7 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις.
Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο. Επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
UPD:
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