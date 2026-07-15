Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Δύο σεισμοί 2,6 και 3,6 Ρίχτερ μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας
Δύο σεισμοί 2,6 και 3,6 Ρίχτερ μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας
Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε όλη τη Λέσβο
Δυο σεισμικές δονήσεις, η μία στις 10 και 12 λεπτά και ή δεύτερη τρία λεπτά αργότερα στις 10 και 15 λεπτά, έγιναν αισθητές σε όλη τη Λέσβο απόψε. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη ήταν έντασης 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και η δεύτερη 3.6 βαθμών. Το εστιακό βάθος της πρώτης ήταν 15,2 χιλιόμετρα και της δεύτερης 15,1.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια - βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σιγρίου.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια - βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σιγρίου.
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