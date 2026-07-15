Δύο σεισμοί 2,6 και 3,6 Ρίχτερ μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας

Δυο σεισμικές δονήσεις, η μία στις 10 και 12 λεπτά και ή δεύτερη τρία λεπτά αργότερα στις 10 και 15 λεπτά, έγιναν αισθητές σε όλη τη Λέσβο απόψε. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη ήταν έντασης 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και η δεύτερη 3.6 βαθμών. Το εστιακό βάθος της πρώτης ήταν 15,2 χιλιόμετρα και της δεύτερης 15,1.Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια - βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 21 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σιγρίου.