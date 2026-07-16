Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Δύο θάνατοι από πνιγμούς την Τετάρτη σε Χανιά και Κερατέα
Δύο θάνατοι από πνιγμούς την Τετάρτη σε Χανιά και Κερατέα
Πρόκειται για μία αλλοδαπή και έναν ημεδαπό 78 ετών
Μία γυναίκα και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε δύο διαφορετικά περιστατικά την Τετάρτη.
Το Λιμενικό στα Χανιά ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες ότι μια 78χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κάτω Στάλος Χανίων.
Σε άλλο περιστατικό, 78χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Βρωμοπούσι Κερατέας.
Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Το Λιμενικό στα Χανιά ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες ότι μια 78χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κάτω Στάλος Χανίων.
Σε άλλο περιστατικό, 78χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Βρωμοπούσι Κερατέας.
Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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