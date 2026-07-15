Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο
Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο
Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.
Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.
Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
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