Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο μέτωπο
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νέα Κερασιάς του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, με την Πυροσβεστική να ενημερώνει ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:00 και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση κατάσβεσης.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Την ίδια στιγμή, Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:00 και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση κατάσβεσης.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Κερασιά, του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026
Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Την ίδια στιγμή, Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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