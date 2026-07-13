Μπήκε με τη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με βαν, πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό 29χρονο στην Κρήτη
Μπήκε με τη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με βαν, πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό 29χρονο στην Κρήτη
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 29χρονος Πακιστανός που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Βάμου όπου και εξέπνευσε - Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βαν
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 29χρονος Πακιστανός σε τροχαίο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με βαν.
Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Δευτέρας (13/7) στη γέφυρα Μπαμπαλή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, κοντά στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 29χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο όταν, για λόγους που εξετάζονται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε μετωπική σύγκρουση με βαν που οδηγούσε ένας 44χρονος.
Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας να τραυματιστεί θανάσιμα. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τον 29χρονο στο Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου, παρά τις παρά προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η ταυτοποίηση του νεκρού αποτέλεσε αρχικά δύσκολη διαδικασία για τις αστυνομικές Αρχές. Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 29χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση των στοιχείων του.
Ο 44χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για το θανατηφόρο τροχαίο. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης δεν προέκυψε υπαιτιότητά του για τη σύγκρουση.
Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας, η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του τροχαίου.
Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Δευτέρας (13/7) στη γέφυρα Μπαμπαλή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, κοντά στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 29χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο όταν, για λόγους που εξετάζονται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε μετωπική σύγκρουση με βαν που οδηγούσε ένας 44χρονος.
Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας να τραυματιστεί θανάσιμα. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τον 29χρονο στο Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου, παρά τις παρά προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η ταυτοποίηση του νεκρού αποτέλεσε αρχικά δύσκολη διαδικασία για τις αστυνομικές Αρχές. Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 29χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση των στοιχείων του.
Ο 44χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για το θανατηφόρο τροχαίο. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης δεν προέκυψε υπαιτιότητά του για τη σύγκρουση.
Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας, η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του τροχαίου.
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