Αγριογούρουνα παρέσυραν οδηγό μηχανής στην Εύβοια, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αγριογούρουνα Εύβοια

Αγριογούρουνα παρέσυραν οδηγό μηχανής στην Εύβοια, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Το τροχαίο σημειώθηκε σε οικισμό του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

Αγριογούρουνα παρέσυραν οδηγό μηχανής στην Εύβοια, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου στην Εύβοια, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρασύρθηκε από κοπάδι αγριογούρουνων που βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες, στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, όταν τα άγρια ζώα πετάχτηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγκρουση και ο αναβάτης να τραυματιστεί.

Αρχικά, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αλλά λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του και των καταγμάτων που υπέστη, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στη συνέχεια, οι γιατροί αποφάσισαν τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.
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