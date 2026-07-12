Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό, στο ύψος της οδού Ζήτα

Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα
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Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν λίγο στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό, στο ύψος της οδού Ζήτα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Από τον τροχαίο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα
9 ΣΧΟΛΙΑ

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