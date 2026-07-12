Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στου Ψυρρή
ΕΛΛΑΔΑ
Ψυρρή

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στου Ψυρρή

Το αντικείμενο που προκάλεσε την κινητοποίηση εντοπίστηκε στην οδό Μιαούλη στον αριθμό 16 -  Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής αλλά και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στου Ψυρρή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στου Ψυρρή.  Συγκεκριμένα, επρόκειτο για μια βαλίτσα που βρέθηκε στην οδό Μιαούλη στον αριθμό 16. 

Άμεσα, ενημερώθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η Αστυνομία αλλά και η Πυροσβεστική που βρέθηκαν στο σημείο. 

valitsa_perioxi

Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος του αντικειμένου ενώ λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός αφού δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό εντός της βαλίτσας. 

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης