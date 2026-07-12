Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στου Ψυρρή
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στου Ψυρρή
Το αντικείμενο που προκάλεσε την κινητοποίηση εντοπίστηκε στην οδό Μιαούλη στον αριθμό 16 - Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής αλλά και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στου Ψυρρή. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για μια βαλίτσα που βρέθηκε στην οδό Μιαούλη στον αριθμό 16.
Άμεσα, ενημερώθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η Αστυνομία αλλά και η Πυροσβεστική που βρέθηκαν στο σημείο.
Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος του αντικειμένου ενώ λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός αφού δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό εντός της βαλίτσας.
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