Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στου Ψυρρή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στου Ψυρρή. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για μια βαλίτσα που βρέθηκε στην οδό Μιαούλη στον αριθμό 16.

Άμεσα, ενημερώθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η Αστυνομία αλλά και η Πυροσβεστική που βρέθηκαν στο σημείο.





Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος του αντικειμένου ενώ λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός αφού δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό εντός της βαλίτσας.