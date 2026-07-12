Χαλκιδική: Συνελήφθη 27χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
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Χαλκιδική: Συνελήφθη 27χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή

Χαλκιδική: Συνελήφθη 27χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Στη σύλληψη 27χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Χαλκιδικής, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας κατά τη θερινή περίοδο, με έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων πραγματοποίησε ελέγχους σε περιοχή της Χαλκιδικής, σε 5 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 12 οχήματα και 19 άτομα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθηκευτικό χώρο της δίκυκλης μοτοσικλέτας του 27χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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