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Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 4.000 δενδρύλλια σε χωριό της Λαμίας, τρεις συλλήψεις μετά την έφοδο της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Δενδρύλλια Κάνναβη

Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 4.000 δενδρύλλια σε χωριό της Λαμίας, τρεις συλλήψεις μετά την έφοδο της ΕΛΑΣ

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν και τρεις Αλβανοί υπήκοοι ως υπεύθυνοι της καλλιέργειας

Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 4.000 δενδρύλλια σε χωριό της Λαμίας, τρεις συλλήψεις μετά την έφοδο της ΕΛΑΣ
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Μεγάλη χασισοφυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε ορεινή και δύσβατη περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με το LamiaReport, σε σημείο απομακρυσμένο που δεν μπορούν να φτάσουν περιπατητές ώστε να μένει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, εντοπίστηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης διαφόρων υψών.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν και τρεις Αλβανοί υπήκοοι ως υπεύθυνοι της καλλιέργειας οι οποίοι και έχουν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Η επιχείρηση στο Καλλίδρομο ξεκίνησε από πολύ νωρίς και μέχρι πολύ αργά το απόγευμα οι αστυνομικοί ξερίζωναν δενδρύλλια προς καταστροφή.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (11/7) ενώπιον του Ανακριτή στα δικαστήρια Λαμίας, όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης (14/7).
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