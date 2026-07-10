Συγκινεί το μήνυμα του σχολείου για την 15χρονη Άννα Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο: Ας είναι η μνήμη της φωτεινή και αιώνια
Συγκινεί το μήνυμα του σχολείου για την 15χρονη Άννα Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο: Ας είναι η μνήμη της φωτεινή και αιώνια
Η έφηβη άφησε την τελευταία της πνοή όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη
Tα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια Άννας Μαρίας, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, εκφράζουν με επιστολή τους η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης, του οποίου μαθήτρια ήταν η 15χρονη. Η έφηβη άφησε την τελευταία της πνοή όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
«Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με την οικογένεια της μαθήτριας της Γ΄ τάξης του σχολείου μας Άννας Μαρίας, που χάθηκε τόσο άδικα σήμερα σε τροχαίο. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους δικούς της ανθρώπους», επισημαίνουν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί.
Εκφράζουν τη βούλησή τους να σταθούν δίπλα στους μαθητές: «Παράλληλα, στεκόμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά μας, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Χρειάζονται τη στήριξή μας με αγάπη, υπομονή και κατανόηση, δίνοντάς τους τον χρόνο και τον χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η απώλεια μιας συμμαθήτριας είναι κάτι πολύ δύσκολο και οδυνηρό για όλους. Είναι φυσιολογικό να νιώθουν θλίψη, σοκ ή ακόμη και δυσκολία να πιστέψουν αυτό που συνέβη».
Εύχονται σε όλους δύναμη και κουράγιο, «ώστε να ξεπεράσουμε μαζί αυτή τη δύσκολη δοκιμασία» και καλούν τα παιδιά «να κρατήσουν στις καρδιές τους τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, τη φιλία, το χαμόγελο και τις αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν πάντα». «Ας είναι η μνήμη της Άννας Μαρίας φωτεινή και αιώνια!» καταλήγει η επιστολή.
Η 15χρονη Άννα Μαρία ήταν παίκτρια του ΠΑΟΚ που την αποχαιρέτησε και έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την 15χρονη Άννα Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο:
Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.
Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
«Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με την οικογένεια της μαθήτριας της Γ΄ τάξης του σχολείου μας Άννας Μαρίας, που χάθηκε τόσο άδικα σήμερα σε τροχαίο. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους δικούς της ανθρώπους», επισημαίνουν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί.
Εκφράζουν τη βούλησή τους να σταθούν δίπλα στους μαθητές: «Παράλληλα, στεκόμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά μας, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Χρειάζονται τη στήριξή μας με αγάπη, υπομονή και κατανόηση, δίνοντάς τους τον χρόνο και τον χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η απώλεια μιας συμμαθήτριας είναι κάτι πολύ δύσκολο και οδυνηρό για όλους. Είναι φυσιολογικό να νιώθουν θλίψη, σοκ ή ακόμη και δυσκολία να πιστέψουν αυτό που συνέβη».
Εύχονται σε όλους δύναμη και κουράγιο, «ώστε να ξεπεράσουμε μαζί αυτή τη δύσκολη δοκιμασία» και καλούν τα παιδιά «να κρατήσουν στις καρδιές τους τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, τη φιλία, το χαμόγελο και τις αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν πάντα». «Ας είναι η μνήμη της Άννας Μαρίας φωτεινή και αιώνια!» καταλήγει η επιστολή.
Η 15χρονη Άννα Μαρία ήταν παίκτρια του ΠΑΟΚ που την αποχαιρέτησε και έκανε γνωστό πως ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της ακυρώνεται ο αυριανός φιλικός αγώνας της ομάδας στη Βουλγαρία.
«Καλό ταξίδι Άννα Μαρία»
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την 15χρονη Άννα Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο:
Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.
Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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