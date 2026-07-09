Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των ΙΧ από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (09/07), λόγω της αυξημένης κίνησης
που επικρατεί για ακόμα μια ημέρα στους δρόμους της Αττικής. Πιο αναλυτικά, στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα ο Κηφισός, ενώ με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε δρόμους του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι. Ακόμη, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς άξονες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με καθυστερήσεις στις οδούς πρόσβασης και εξόδου.
Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτών είναι οι καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία.