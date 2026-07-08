Κτηματικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από τον φονικό καβγά στην Ημαθία με θύμα έναν 32χρονο Ρομά
Κτηματικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από τον φονικό καβγά στην Ημαθία με θύμα έναν 32χρονο Ρομά
Στον εισαγγελέα σήμερα ο 47χρονος δράστης που συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο - Τραυμάτισε θανάσιμα τον 32χρονο στον θώρακα με μαχαίρι
Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέροιας οδηγείται ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Τρίτη για το φονικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου - και οι δύο Ρομά.
Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε εξωτερικό χώρο, όταν -σύμφωνα με την Αστυνομία- ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Ως πιθανή αιτία εξετάζονται -σύμφωνα με πληροφορίες- κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους.
Στη συμπλοκή που ακολούθησε φαίνεται να επενέβη ο 32χρονος που δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά στον θώρακα. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα βρεθεί ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού ανέλαβε να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.
Συνελήφθη, χθες (7 Ιουλίου 2026) σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών.
Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας, μετά από διαπληκτισμό, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι) τραυμάτισε θανάσιμα ημεδαπό άντρα.
Επίσης με χρήση σωματικής βίας, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός άλλου ημεδαπού άνδρα.
Στο χώρο, καθώς και σε άλλο σημείο σε κοντινή απόσταση βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε εξωτερικό χώρο, όταν -σύμφωνα με την Αστυνομία- ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Ως πιθανή αιτία εξετάζονται -σύμφωνα με πληροφορίες- κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους.
Στη συμπλοκή που ακολούθησε φαίνεται να επενέβη ο 32χρονος που δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά στον θώρακα. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα βρεθεί ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού ανέλαβε να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στην Ημαθία
Συνελήφθη, χθες (7 Ιουλίου 2026) σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών.
Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας, μετά από διαπληκτισμό, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι) τραυμάτισε θανάσιμα ημεδαπό άντρα.
Επίσης με χρήση σωματικής βίας, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός άλλου ημεδαπού άνδρα.
Στο χώρο, καθώς και σε άλλο σημείο σε κοντινή απόσταση βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα