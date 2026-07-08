Κατάρρευση στα Πετράλωνα: Προς λύση το αδιέξοδο με τα μπάζα μετά τη σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Κατάρρευση στα Πετράλωνα: Προς λύση το αδιέξοδο με τα μπάζα μετά τη σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αναμένεται να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η απομάκρυνση των μπάζων και να αρθούν τα διαδικαστικά εμπόδια που είχαν προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση
Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, καθώς μετά από ημέρες καθυστερήσεων στις διαδικασίες απομάκρυνσης των ερειπίων, πραγματοποιήθηκε χθες κρίσιμη σύσκεψη στην Εισαγγελία, με στόχο να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τέσσερις εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και έξι στελέχη του Δήμου Αθηναίων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η απομάκρυνση των μπάζων και να αρθούν τα διαδικαστικά εμπόδια που είχαν προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη σύσκεψη διαμορφώθηκε κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του προβλήματος και πλέον οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες οδεύουν προς την οριστική επίλυσή του. Παράλληλα, στις διαδικασίες αναμένεται να συνδράμει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων.
Η καθυστέρηση στην απομάκρυνση των μπάζων έχει επηρεάσει άμεσα και τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς οι πραγματογνώμονες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλήρη αυτοψία στο σημείο. Ως αποτέλεσμα, δεν έχει εκδοθεί το κρίσιμο πόρισμα που θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και θα απαντήσει στο βασικό ερώτημα της έρευνας: τι προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
Παράλληλα, το σημείο εξακολουθεί να φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς κάτω από τα ερείπια παραμένουν οι περιουσίες των ενοίκων, ενώ η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη για λόγους ασφαλείας.Με την έναρξη των εργασιών απομάκρυνσης των μπάζων, οι πραγματογνώμονες θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην πλήρη χαρτογράφηση του χώρου και στη συλλογή των κρίσιμων στοιχείων που θα δείξουν αν η κατάρρευση συνδέεται με τις εργασίες ανέγερσης της γειτονικής οικοδομής ή αν συνέτρεξαν και άλλοι παράγοντες. Το πόρισμα θεωρείται καθοριστικό για την απόδοση ευθυνών και την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τέσσερις εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και έξι στελέχη του Δήμου Αθηναίων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η απομάκρυνση των μπάζων και να αρθούν τα διαδικαστικά εμπόδια που είχαν προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη σύσκεψη διαμορφώθηκε κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του προβλήματος και πλέον οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες οδεύουν προς την οριστική επίλυσή του. Παράλληλα, στις διαδικασίες αναμένεται να συνδράμει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων.
Η καθυστέρηση στην απομάκρυνση των μπάζων έχει επηρεάσει άμεσα και τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς οι πραγματογνώμονες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλήρη αυτοψία στο σημείο. Ως αποτέλεσμα, δεν έχει εκδοθεί το κρίσιμο πόρισμα που θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και θα απαντήσει στο βασικό ερώτημα της έρευνας: τι προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
Παράλληλα, το σημείο εξακολουθεί να φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς κάτω από τα ερείπια παραμένουν οι περιουσίες των ενοίκων, ενώ η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη για λόγους ασφαλείας.Με την έναρξη των εργασιών απομάκρυνσης των μπάζων, οι πραγματογνώμονες θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην πλήρη χαρτογράφηση του χώρου και στη συλλογή των κρίσιμων στοιχείων που θα δείξουν αν η κατάρρευση συνδέεται με τις εργασίες ανέγερσης της γειτονικής οικοδομής ή αν συνέτρεξαν και άλλοι παράγοντες. Το πόρισμα θεωρείται καθοριστικό για την απόδοση ευθυνών και την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.
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