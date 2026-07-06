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Σαρηγιάννης για το τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη: Περιείχε καρκινογόνες ουσίες που μένουν στον οργανισμό για πάνω από 16 χρόνια
Σαρηγιάννης για το τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη: Περιείχε καρκινογόνες ουσίες που μένουν στον οργανισμό για πάνω από 16 χρόνια
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, εξήγησε πώς διαμορφώθηκε το συγκεκριμένο νέφος, επισημαίνοντας ότι περιείχε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα ουσιών
Σημαντική ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί στη Θεσσαλονίκη το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου. Αν και η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, οι μαύροι καπνοί και τα αιωρούμενα σωματίδια εξαπλώθηκαν σε μεγάλη έκταση, καλύπτοντας για ώρες τον ουρανό της πόλης.
Υπενθυμίζεται ότι από τη φωτιά καταστράφηκαν τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εξήγησε στον ΣΚΑΪ πώς διαμορφώθηκε το συγκεκριμένο νέφος, επισημαίνοντας ότι περιείχε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα ουσιών.
«Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από αιθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά, καρκινογόνα, όπως, τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργανάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά, μέταλλα».
Όπως ανέφερε, οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία. «Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες ουσίες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, λίγο παραπάνω από 16 χρόνια. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα, ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή».
Ο κ. Σαρηγιάννης σημείωσε ακόμη ότι η περιοχή που δέχθηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση ήταν η Καλαμαριά, κάτι που, όπως εξήγησε, σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία όπου κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματίδια.
Παρότι οι μετρήσεις δείχνουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ο καθηγητής συνέστησε στους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.
«Να κυκλοφορήσουν με μάσκα, για να μειώσουν την έκθεση, όχι μόνο λόγω των καρκινογόνων ουσιών, αλλά και γιατί και η αιθάλη, για κάποιον που είναι ευπαθής, προφανέστατα δημιουργεί προβλήματα στον αναπνευστικό».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ανακριτικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά αποδίδεται σε εγκληματική αμέλεια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ένας 76χρονος οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, οι οποίοι στη συνέχεια οδήγησαν στην ανάφλεξη ξερής βλάστησης και στην εκδήλωση της μεγάλης φωτιάς.
Υπενθυμίζεται ότι από τη φωτιά καταστράφηκαν τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εξήγησε στον ΣΚΑΪ πώς διαμορφώθηκε το συγκεκριμένο νέφος, επισημαίνοντας ότι περιείχε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα ουσιών.
«Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από αιθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά, καρκινογόνα, όπως, τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργανάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά, μέταλλα».
Όπως ανέφερε, οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία. «Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες ουσίες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, λίγο παραπάνω από 16 χρόνια. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα, ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή».
Ο κ. Σαρηγιάννης σημείωσε ακόμη ότι η περιοχή που δέχθηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση ήταν η Καλαμαριά, κάτι που, όπως εξήγησε, σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία όπου κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματίδια.
Παρότι οι μετρήσεις δείχνουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ο καθηγητής συνέστησε στους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.
«Να κυκλοφορήσουν με μάσκα, για να μειώσουν την έκθεση, όχι μόνο λόγω των καρκινογόνων ουσιών, αλλά και γιατί και η αιθάλη, για κάποιον που είναι ευπαθής, προφανέστατα δημιουργεί προβλήματα στον αναπνευστικό».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ανακριτικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά αποδίδεται σε εγκληματική αμέλεια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ένας 76χρονος οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, οι οποίοι στη συνέχεια οδήγησαν στην ανάφλεξη ξερής βλάστησης και στην εκδήλωση της μεγάλης φωτιάς.
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