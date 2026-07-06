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Νεκρός σε τροχαίο 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά
Νεκρός σε τροχαίο 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά
Ο Ανθυποσμηναγός υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης – Τα συλλυπητήριά του εκφράζει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι.Μ., ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στις 06:45 το πρωί.
Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού, καθώς και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι.Μ., ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στις 06:45 το πρωί.
Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού, καθώς και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.
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