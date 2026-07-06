Νεκρός σε τροχαίο 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χανιά Κρήτη Αξιωματικός Πολεμική Αεροπορία

Νεκρός σε τροχαίο 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά

Ο Ανθυποσμηναγός υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης – Τα συλλυπητήριά του εκφράζει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Νεκρός σε τροχαίο 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι.Μ., ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στις 06:45 το πρωί.



Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού, καθώς και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης