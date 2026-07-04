Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συνελήφθη 22χρονος για απάτη: Άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη με το κόλπο της «ηλεκτροπληξίας»
Συνελήφθη 22χρονος για απάτη: Άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη με το κόλπο της «ηλεκτροπληξίας»
Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία του
Συνελήφθη, από τις Αρχές 22χρονος εμπλεκόμενος σε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην περιοχή της Κηφισιάς με λεία άνω των 120.000 ευρώ.
Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με συνολική αξία αφαιρεθέντων αντικειμένων που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργούς του, την 17-6-2026 επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου ηλεκτροπληξίας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και χρυσαφικά έξω από το σπίτι της, τα οποία και της αφαίρεσαν, με τη χρηματική τους αξία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση της απάτης και χρυσαφικά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της πράξης τους.
Σημειώνεται ότι ο 22χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με συνολική αξία αφαιρεθέντων αντικειμένων που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργούς του, την 17-6-2026 επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου ηλεκτροπληξίας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και χρυσαφικά έξω από το σπίτι της, τα οποία και της αφαίρεσαν, με τη χρηματική τους αξία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση της απάτης και χρυσαφικά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της πράξης τους.
Σημειώνεται ότι ο 22χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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