112η Σύνοδος Πρυτάνεων στη Σάμο: Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, επαναφορά του Λέκτορα, νέες παρεμβάσεις για την ισότητα

Η ολομέλεια της Συνόδου εξέλεξε νέο πρόεδρο τον πρύτανη του ΕΚΠΑ τον καθηγητή, Γεράσιμο Σιάσο





Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, η αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, η ασφάλεια των Ιδρυμάτων, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, αλλά και η προώθηση της έμφυλης ισότητας.









Οι βασικές διεκδικήσεις των πρυτάνεων Οι πρυτάνεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη στήριξη των φοιτητών, ζητώντας αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, αναπροσαρμογή του σιτηρεσίου και ουσιαστική ενίσχυση των πανεπιστημιακών εστιών μέσω νέων επενδύσεων και αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρακτική άσκηση, με τη Σύνοδο να επισημαίνει ότι απαιτείται σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή της και η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.



Σημαντική θέση στις αποφάσεις καταλαμβάνει το ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων. Οι πρυτάνεις ζητούν πρόσθετους οικονομικούς πόρους και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση όλων των μορφών προστασίας των Ιδρυμάτων, από τη φύλαξη των εγκαταστάσεων έως την κυβερνοασφάλεια και την πολιτική προστασία απέναντι σε φυσικές ή άλλες έκτακτες καταστάσεις.



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Θεσμικές αλλαγές που ζητά η Σύνοδος Στα συμπεράσματα της Συνόδου υπογραμμίζεται, ότι η εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις εκλογές και τη μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η άμεση νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι διαδικασίες εκλογής να διεξάγονται χωρίς καθυστερήσεις και διοικητικά προβλήματα.



Παράλληλα, προτείνεται να αποκτήσουν οι αντιπρυτάνεις δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο, ενισχύοντας τον θεσμικό τους ρόλο στη λήψη αποφάσεων.



Η Σύνοδος εισηγείται ακόμη την επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα ως εισαγωγικής βαθμίδας στην πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης νέων επιστημόνων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους σπουδών.



Με σειρά προτάσεων, που αγγίζουν το σύνολο της λειτουργίας των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 112ης Συνόδου Πρυτάνεων , η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σάμο από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προεδρεύοντα τον Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου.Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, η αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, η ασφάλεια των Ιδρυμάτων, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, αλλά και η προώθηση της έμφυλης ισότητας.Παράλληλα, η ολομέλεια της Συνόδου εξέλεξε νέο πρόεδρο τον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.Οι πρυτάνεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη στήριξη των φοιτητών, ζητώντας αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, αναπροσαρμογή του σιτηρεσίου και ουσιαστική ενίσχυση των πανεπιστημιακών εστιών μέσω νέων επενδύσεων και αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρακτική άσκηση, με τη Σύνοδο να επισημαίνει ότι απαιτείται σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή της και η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.Σημαντική θέση στις αποφάσεις καταλαμβάνει το ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων. Οι πρυτάνεις ζητούν πρόσθετους οικονομικούς πόρους και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση όλων των μορφών προστασίας των Ιδρυμάτων, από τη φύλαξη των εγκαταστάσεων έως την κυβερνοασφάλεια και την πολιτική προστασία απέναντι σε φυσικές ή άλλες έκτακτες καταστάσεις.Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη χρηματοδότησης για τη συντήρηση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, καθώς πολλά πανεπιστημιακά κτίρια αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ανάγκες αναβάθμισης.Στα συμπεράσματα της Συνόδου υπογραμμίζεται, ότι η εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις εκλογές και τη μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η άμεση νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι διαδικασίες εκλογής να διεξάγονται χωρίς καθυστερήσεις και διοικητικά προβλήματα.Παράλληλα, προτείνεται να αποκτήσουν οι αντιπρυτάνεις δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο, ενισχύοντας τον θεσμικό τους ρόλο στη λήψη αποφάσεων.Η Σύνοδος εισηγείται ακόμη την επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα ως εισαγωγικής βαθμίδας στην πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης νέων επιστημόνων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους σπουδών.

Επιπλέον, ζητείται να διατηρηθεί ο θεσμός του ακαδημαϊκού υποτρόφου, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία κατάργησης, καθώς -όπως επισημαίνεται- καλύπτει ουσιαστικές εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστημίων χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.



Έμφαση στην ισότητα των φύλων Η Σύνοδος Πρυτάνεων επαναβεβαίωσε, επίσης, τη στήριξή της σε πολιτικές που ενισχύουν την έμφυλη ισότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.



Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η 3η Σύνοδος Γυναικών Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, υπό την προεδρία της πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτριας Χριστίνας Κουλούρη. Κατά τις εργασίες της διαπιστώθηκε ότι, παρά την πρόσφατη εκλογή δύο ακόμη γυναικών στις πρυτανικές αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η παρουσία των γυναικών σε θέσεις ευθύνης των ελληνικών πανεπιστημίων εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη πρόοδο.



Ως απάντηση στην εικόνα αυτή αποφασίστηκε η δημιουργία Παρατηρητηρίου Ισότητας σε κάθε πανεπιστήμιο, υπό την εποπτεία του αρμόδιου ή της αρμόδιας αντιπρύτανη. Στόχος είναι κάθε ίδρυμα να δημοσιεύει, με ενιαία μεθοδολογία, ετήσιο πίνακα δεικτών που θα αποτυπώνει την εκπροσώπηση των φύλων ανά βαθμίδα, σχολή και τμήμα, καθώς και τη συμμετοχή σε επιτροπές, συλλογικά όργανα, διοικητικές θέσεις, χρηματοδοτήσεις και αμοιβές.



Οι γυναίκες πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις διατύπωσαν επίσης τρεις συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την υπουργό Παιδείας.



Η πρώτη αφορά στην αναβάθμιση του κριτηρίου της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στην αξιολόγηση των πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ. Προτείνεται το σχετικό κριτήριο να καταστεί υποχρεωτικό, ώστε η ισότητα να αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας των ιδρυμάτων.



Η δεύτερη πρόταση προβλέπει να δίνεται στις γυναίκες μέλη ΔΕΠ η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συνυπολογίζεται ο χρόνος της άδειας μητρότητας και ανατροφής παιδιού στη διαδικασία εξέλιξης ή μονιμοποίησής τους.



Η τρίτη αφορά τη δημιουργία παιδικών σταθμών σε όλα τα πανεπιστήμια, ώστε να υποστηριχθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.



Νέος πρόεδρος της Συνόδου ο Γεράσιμος Σιάσος Η ολομέλεια της Συνόδου εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.



Πρόκειται για τον νεότερο πρύτανη που αναλαμβάνει την προεδρία της Συνόδου Πρυτάνεων. Από την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΕΚΠΑ, τον Σεπτέμβριο του 2023, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας έχει ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία, αναπτύσσοντας συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις, κατακτώντας θέση μεταξύ των 200 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Κατά την ίδια περίοδο προχώρησε και στην ίδρυση παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, του πρώτου παραρτήματος ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας.



Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθώς και πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο».



Υπηρετεί ως διευθυντής της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», έχει ιδρύσει την Ομάδα Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και συμμετείχε στον σχεδιασμό του εθνικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».



Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, περισσότερες από 30.000 βιβλιογραφικές αναφορές, δείκτη h-index 72, καθώς και την επιμέλεια 20 βιβλίων Καρδιολογίας, έχοντας τιμηθεί με σειρά διακρίσεων για την επιστημονική και κοινωνική του προσφορά.



Στις εργασίες της 112ης Συνόδου συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με επικεφαλής την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, τον υφυπουργό Νικόλαο Παπαϊωάννου, τον γενικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημήτριο Μπουραντώνη και τον υπηρεσιακό γραμματέα Ιωάννη Βλάσση. Παρέστησαν επίσης ως προσκεκλημένοι ομιλητές η υφυπουργός Εσωτερικών κ.Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού κ.Γιώργος Μαυρωτάς και η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) κ.Άννα Ροκοφύλλου.