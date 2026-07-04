Τα καλοκαιρινά σπορ είναι... μαραθώνιος και όχι σπριντ: Τι προσέχουμε για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς

Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.