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Νεκρός 19χρονος Τσέχος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο
Νεκρός 19χρονος Τσέχος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο
Το τροχαίο έγινε στην παραλιακή οδό Αφάντου
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7) στη Ρόδο, στην παραλιακή οδό Αφάντου.
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος παράσυρε 19χρονο Τσέχο που κινούνταν πεζός στην περιοχή, σύμφωνα με το rodiaki.gr.
Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος παράσυρε 19χρονο Τσέχο που κινούνταν πεζός στην περιοχή, σύμφωνα με το rodiaki.gr.
Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
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