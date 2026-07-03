Νεκρός 19χρονος Τσέχος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ρόδος Νεκρός Θάνατος

Νεκρός 19χρονος Τσέχος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο

Το τροχαίο έγινε στην παραλιακή οδό Αφάντου

Νεκρός 19χρονος Τσέχος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7) στη Ρόδο, στην παραλιακή οδό Αφάντου.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος παράσυρε 19χρονο Τσέχο που κινούνταν πεζός στην περιοχή, σύμφωνα με το rodiaki.gr

Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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