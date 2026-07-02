Δίωξη για σωρεία κακουργηματικών σε βάρος των οργανωμένων οπαδών που συνελήφθησαν

Οι συλληφθέντες φέρονται να ανήκουν στον χώρο των οργανωμένων οπαδών, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει συνολικά 39 πρόσωπα

ποινικής δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων σε βάρος των συλληφθέντων



Συγκεκριμένα στους συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για:



Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα),







κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα),



ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα),







βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα),



ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα),



Κλείσιμο



φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία,



βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή,



διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας,



Στην άσκηση βαρύτατηςγια σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων σε βάρος των συλληφθέντων οπαδών άσκησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα),κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα),κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα),ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα),διατάραξη κοινής ειρήνης, συμπλοκή,βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα),ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα),επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή,φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία,βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή,διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

εμπρησμός από κοινού (κακούργημα),



διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα),



οπλοφορία-οπλοχρησία και



παράνομη κατοχή φωτοβολίδων.



Να σημειωθεί ότι κάποια από αδικήματα διώκονται σε συνδυασμό με αθλητικό νόμο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών οι κατηγορούμενοι από τον Αύγουστο του 2025 φέρονται να είχαν ξεκινήσει τη δράση τους ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που βρέθηκε στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 1ης Ιουλίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων.



Οι συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στον χώρο των οργανωμένων οπαδών, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει συνολικά 39 πρόσωπα.



Ακόμη σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να πραγματοποιούσαν συντονισμένες επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλων ομάδων, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή τους σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν σειρά περιστατικών στα οποία έγινε χρήση βομβών μολότοφ και άλλων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.