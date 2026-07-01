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Στο μικροσκόπιο των Αρχών αυτοδιοικητικός του Δήμου Αγρινίου για ενδοοικογενειακή βία
Στο μικροσκόπιο των Αρχών αυτοδιοικητικός του Δήμου Αγρινίου για ενδοοικογενειακή βία
Η πρώην σύζυγός του κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ πρόσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειά της
Καταγγελία σε βάρος αυτοδιοικητικού του Δήμου Αγρινίου, για ενδοοικογενειακή βία, ερευνά τις τελευταίες ημέρες η τοπική Αστυνομία.
Προ ημερών, η πρώην σύζυγος του αυτοδιοικητικού, προέδρου χωριού του Δήμου, κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ πρόσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειάς της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agriniosite.gr μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγρινίου.
Προ ημερών, η πρώην σύζυγος του αυτοδιοικητικού, προέδρου χωριού του Δήμου, κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την εξύβρισε, την απείλησε, ενώ πρόσβαλε και την γενετήσια αξιοπρέπειάς της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agriniosite.gr μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγρινίου.
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