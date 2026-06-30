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Τρεις συλλήψεις για μεταφορά κάνναβης στο Ηράκλειο με πλοίο της γραμμής, μέλος πληρώματος ο ένας από τους κατηγορούμενους
Τρεις συλλήψεις για μεταφορά κάνναβης στο Ηράκλειο με πλοίο της γραμμής, μέλος πληρώματος ο ένας από τους κατηγορούμενους
Λιμενικοί εντόπισαν 24χρονο να αποβιβάζεται με ταξιδιωτικό σάκο γεμάτο κάνναβη – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, μετρητά και όπλα
Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού στο Ηράκλειο, έπειτα από επιχείρηση για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ένας 24χρονος εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω αμέσως μετά τον κατάπλου πλοίου της γραμμής Πειραιάς – Ηράκλειο να μεταφέρει ταξιδιωτικό σάκο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν οκτώ αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 4.545 γραμμαρίων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 24χρονος φέρεται να πραγματοποίησε τη μεταφορά έναντι αμοιβής για λογαριασμό δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 24 και 30 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν κοντά στο λιμάνι και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος που μετέφερε τα ναρκωτικά φέρεται να είναι μέλος του πληρώματος του πλοίου.
Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των δύο συγκατηγορουμένων, παρουσία δικαστικής λειτουργού και με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΣΤΟΡΜ».
Στην κατοικία του δεύτερου 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κοκαΐνης, 12 γραμμάρια κάνναβης, δύο αεροβόλα πιστόλια με αμπούλες και βολίδες, δύο μαχαίρια, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μία ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 3.240 ευρώ.
Στο σπίτι του 30χρονου εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με κάνναβη βάρους 14 και 4 γραμμαρίων, καθώς και πέντε κενές νάιλον συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, ίδιου τύπου με εκείνες που βρέθηκαν στον ταξιδιωτικό σάκο του πρώτου συλληφθέντα.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, κατέσχεσε όλες τις ποσότητες ναρκωτικών, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό. Οι ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στη Μονάδα Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για εργαστηριακή εξέταση.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ένας 24χρονος εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω αμέσως μετά τον κατάπλου πλοίου της γραμμής Πειραιάς – Ηράκλειο να μεταφέρει ταξιδιωτικό σάκο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν οκτώ αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 4.545 γραμμαρίων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 24χρονος φέρεται να πραγματοποίησε τη μεταφορά έναντι αμοιβής για λογαριασμό δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 24 και 30 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν κοντά στο λιμάνι και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος που μετέφερε τα ναρκωτικά φέρεται να είναι μέλος του πληρώματος του πλοίου.
Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των δύο συγκατηγορουμένων, παρουσία δικαστικής λειτουργού και με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΣΤΟΡΜ».
Στην κατοικία του δεύτερου 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κοκαΐνης, 12 γραμμάρια κάνναβης, δύο αεροβόλα πιστόλια με αμπούλες και βολίδες, δύο μαχαίρια, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μία ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 3.240 ευρώ.
Στο σπίτι του 30χρονου εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με κάνναβη βάρους 14 και 4 γραμμαρίων, καθώς και πέντε κενές νάιλον συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, ίδιου τύπου με εκείνες που βρέθηκαν στον ταξιδιωτικό σάκο του πρώτου συλληφθέντα.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, κατέσχεσε όλες τις ποσότητες ναρκωτικών, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό. Οι ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στη Μονάδα Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για εργαστηριακή εξέταση.
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