Σαλαμίνα: Θαλαμηγός στη Μαρίνα Βουρκαρίου έβαλε νερά, αγώνας δρόμου για να μην βυθιστεί ολοσχερώς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

όλα ξεκίνησαν όταν το πολυτελές

επέστρεφε από δοκιμαστικό πλου μετά από συντήρηση. Κάτω από άγνωστες συνθήκες άρχισε η εισροή υδάτων με αποτέλεσμα η θαλαμηγός να κινδυνεύει να βυθιστεί.

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