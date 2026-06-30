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Σαλαμίνα: Θαλαμηγός στη Μαρίνα Βουρκαρίου έβαλε νερά, αγώνας δρόμου για να μην βυθιστεί ολοσχερώς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σαλαμίνα: Θαλαμηγός στη Μαρίνα Βουρκαρίου έβαλε νερά, αγώνας δρόμου για να μην βυθιστεί ολοσχερώς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατά πληροφορίες το περιστατικό συνέβη κατά την επιστροφή του πολυτελούς σκάφους στο λιμάνι μετά από δοκιμαστικό πλου
Κινητοποίηση του Λιμενικού προκάλεσε περιστατικό με θαλαμηγό που άρχισε να βυθίζεται σε μικρή απόσταση από την ακτή στη Μαρίνα Βουρκαρίου στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν το πολυτελές σκάφος επέστρεφε από δοκιμαστικό πλου μετά από συντήρηση. Κάτω από άγνωστες συνθήκες άρχισε η εισροή υδάτων με αποτέλεσμα η θαλαμηγός να κινδυνεύει να βυθιστεί.
Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό στη θαλαμηγό που είναι σημαίας Πολωνίας, επέβαιναν πέντε άτομα που έχουν βγει από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.
Στην περιοχή τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή; salamina-press.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν το πολυτελές σκάφος επέστρεφε από δοκιμαστικό πλου μετά από συντήρηση. Κάτω από άγνωστες συνθήκες άρχισε η εισροή υδάτων με αποτέλεσμα η θαλαμηγός να κινδυνεύει να βυθιστεί.
Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό στη θαλαμηγό που είναι σημαίας Πολωνίας, επέβαιναν πέντε άτομα που έχουν βγει από το σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.
Στην περιοχή τοποθετείται αντιρρυπαντικό φράγμα.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή; salamina-press.gr
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